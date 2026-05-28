28 мая, 18:37

Общество

Новые температурные рекорды возможны на Земле в ближайшие 5 лет

Фото: 123RF.com/quintanilla

Следующие 5 лет, с 2026 по 2030 год, с большой вероятностью могут стать одними из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщается в новом докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), подготовленного Метеобюро Великобритании.

По данным ученых, с вероятностью 86% хотя бы один из этих годов побьет текущий рекорд 2024 года. Кроме того, среднегодовая температура на Земле будет на 1,3–1,9 градуса выше, чем во второй половине XIX века. С вероятностью 91% один из ближайших 5 лет превысит порог температуры 1,5 градуса.

Специалисты ВМО уточнили, что речь идет о временных скачках, а не об устойчивом превышении на десятилетия. Последнее бы означало, что человечество окончательно провалило Парижское соглашение, призванное удержать прирост температуры намного ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальными уровнями и приложить усилия для ограничения роста температуры до 1,5 градуса.

В 2026–2030 годах зимы в Арктике могут быть почти на 3 градуса теплее по сравнению с концом XX века. Ученые обратили внимание, что потепление в этом регионе происходит в 3 раза быстрее, чем в среднем по миру. Из-за этого ожидается сокращение площади морского льда, что повлияет на экосистемы и морские пути.

Кроме того, к концу пятилетия возможно развитие феномена Эль-Ниньо, который приносит с собой дополнительную жару и аномалии осадков в разных частях Земли. Ученые считают, что в Северной Европе, Сибири и Африке станет более влажно, а в Амазонии – более сухо.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в ближайшие годы в Московском регионе может стать больше гроз и смерчей. Пока это лишь возможная тенденция, но единственный относительно четкий прогноз, который можно дать, говорит о том, что в Москве через 30 лет станет теплее примерно на 2 градуса.

