Омбудсмен Ярославская призвала родителей становиться первыми "работодателями" для детей

Родителям следует становиться первыми "работодателями" для детей, привлекая их к бытовым делам и приучая к труду. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская, комментируя свое предложение по снижению минимального возраста трудоустройства с 14 до 12 лет.

Она подчеркнула, что многие ребята хотят иметь карманные деньги, но это не значит, что из-за этого нужно менять закон и отправлять 12-летних официально работать. Главное – научить их финансовой грамотности.

"Большинство родителей и так регулярно выдают детям карманные деньги. Но когда они просто "падают с неба", ребенок не понимает их ценности", – пояснила Ярославская.

В связи с этим она рекомендовала родителям давать детям деньги за выполнение домашних дел. Тогда они начнут правильно относиться к труду и в 14 лет смогут выйти на настоящую подработку.

Вместе с тем омбудсмен заявила о необходимости менять законодательство для того, чтобы работодателям было выгодно нанимать 14-летних подростков. Только в этом случае все желающие несовершеннолетние действительно смогут найти подработку на лето.

По ее словам, сейчас хоть подростки и могут работать с 14 лет, на деле найти работу им очень трудно. Это связано со многими ограничениями и бюрократическими процедурами, которые на компании накладывает трудовое законодательство. В итоге получается, что бизнесу выгоднее отказать несовершеннолетнему, чем платить штрафы за ошибки.

Ярославская предложила снизить возраст трудоустройства с 14 до 12 лет на пресс-конференции "Детская безопасность в период летних каникул". Она отметила, что многие ребята хотят работать во время отдыха летом уже с 12 лет. Таким образом они могли бы находить себе занятие и получать "копеечку".

В Госдуме заявили, что это серьезный вопрос, который необходимо будет обсуждать на разных площадках с привлечением в том числе экспертов, родителей и специалистов в сфере здравоохранения и образования. Это необходимо для того, чтобы не нанести вреда здоровью детей.

