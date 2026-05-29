Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 16:41

Безопасность
Главная / Новости /

МВД: метку Scam в Telegram присваивают за большое число жалоб от пользователей

В МВД рассказали, когда аккаунтам и каналам в Telegram присваивается метка Scam

Фото: depositphotos/prykhodov​

Метка Scam (от англ. – мошенничество. – Прим. ред.) в мессенджере Telegram присваивается тем аккаунтам, ботам и каналам, на которые приходит много жалоб от пользователей, включая мошенничество. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что мессенджер не всегда оперативно реагирует на жалобы, особенно если канал или аккаунт используется для технического сопровождения мошеннических call-центров. Тем не менее наличие такой метки говорит, что данный ресурс точно не заслуживает доверия.

Кроме того, такую метку могут выдать тем аккаунтам, которых заподозрили в фишинге, в выдаче себя за других лиц или в другой преступной деятельности: шантаже, мошенничестве с банковскими картами, схемах с возвратом платежей в интернет-магазинах, продаже фальшивых товаров и услуг. Например, такие аккаунты могут попытаться продать несуществующие криптовалюты, которые не представлены на биржах.

"Махинации с мотивированным трафиком, если пользователю пообещали вознаграждение за определенные действия (например, подписку на канал), но не выплатили его, или если рекламодатель получил не тот трафик, который ожидал, – могут быть помечены отметкой Scam", – добавили в полиции.

В МВД призвали не общаться, не переходить по ссылкам и тем более не переводить деньги таким аккаунтам.

Ранее стало известно, что чаще всего жертвами дистанционных мошенников становятся очень пунктуальные, добросовестные и скромные люди. Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения, проявляют пассивность.

В своих схемах злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на двух эмоциях – страхе и предвкушении.

"Новости дня": в MAX и приложениях банков появится "красная кнопка" от мошенников

Читайте также


безопасностьтехнологии

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика