МВД: метку Scam в Telegram присваивают за большое число жалоб от пользователей

Метка Scam (от англ. – мошенничество. – Прим. ред.) в мессенджере Telegram присваивается тем аккаунтам, ботам и каналам, на которые приходит много жалоб от пользователей, включая мошенничество. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что мессенджер не всегда оперативно реагирует на жалобы, особенно если канал или аккаунт используется для технического сопровождения мошеннических call-центров. Тем не менее наличие такой метки говорит, что данный ресурс точно не заслуживает доверия.

Кроме того, такую метку могут выдать тем аккаунтам, которых заподозрили в фишинге, в выдаче себя за других лиц или в другой преступной деятельности: шантаже, мошенничестве с банковскими картами, схемах с возвратом платежей в интернет-магазинах, продаже фальшивых товаров и услуг. Например, такие аккаунты могут попытаться продать несуществующие криптовалюты, которые не представлены на биржах.

"Махинации с мотивированным трафиком, если пользователю пообещали вознаграждение за определенные действия (например, подписку на канал), но не выплатили его, или если рекламодатель получил не тот трафик, который ожидал, – могут быть помечены отметкой Scam", – добавили в полиции.

В МВД призвали не общаться, не переходить по ссылкам и тем более не переводить деньги таким аккаунтам.

Ранее стало известно, что чаще всего жертвами дистанционных мошенников становятся очень пунктуальные, добросовестные и скромные люди. Как правило, такие люди чувствительны к критике, боятся осуждения, проявляют пассивность.

В своих схемах злоумышленники применяют методы социальной инженерии, основанные на двух эмоциях – страхе и предвкушении.

