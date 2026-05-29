Эксперты "Перезвони сам" предостерегли от мошеннических рассылок от имени mos.ru

Мошенники начали массово рассылать электронные письма якобы от mos.ru, в которых сообщают москвичам о подозрительной попытке входа в личный кабинет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Схема обмана заключается в том, что горожанам на электронную почту приходит письмо, в котором говорится о входе в учетную запись mos.ru с незнакомого устройства. Аферисты требуют срочно позвонить по указанному в сообщении номеру "отдела контроля" или "службы безопасности".

Преступники стремятся создать иллюзию официального письма, чтобы ввести граждан в заблуждение. При получении сообщения с подобным содержанием нельзя звонить по телефону, указанному в письме, предупредила руководитель проекта "Перезвони сам" Валентина Шилина.

По ее словам, во время телефонного разговора злоумышленники попытаются получить доступ к личным данным, кодам для входа в онлайн-банк и другим официальным ресурсам. Необходимо помнить, что все вопросы, связанные с аккаунтом пользователя на mos.ru, решаются исключительно через официальную службу техподдержки, контактные данные которой есть на самом портале в разделе "Помощь".

Эксперты проекта "Перезвони сам" напомнили, что всегда нужно проверять адрес отправителя: легитимные письма о входе в аккаунт приходят только с адреса login@mos.ru. Также важно не забывать и о других правилах цифровой гигиены: не переходить по подозрительным ссылкам и никому не говорить коды из СМС, электронных писем и push-уведомлений.

Для дополнительной защиты рекомендуется проверить привязанные к аккаунту на mos.ru устройства и историю действий в личном кабинете портала. Там же можно изменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.

Тем временем количество зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества с начала года снизилось на четверть. Кроме того, зафиксировано уменьшение суммы материального ущерба, нанесенного злоумышленниками.

Также сообщалось, что в российском мессенджере MAX и в приложениях банков появится "красная кнопка" для уведомления об аферистах. Соответствующее положение внесут в поправки ко второму чтению нового пакета мер по противодействию мошенникам.