28 мая, 12:40

"Красная кнопка" для сообщения о мошенничестве появится в МАХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Красная кнопка" для сообщений от граждан о мошенниках появится в национальном мессенджере МАХ и в приложениях банков. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

По его словам, положение было внесено в поправки ко второму чтению второго пакета мер по противодействию злоумышленникам.

"Считаем важным сделать дубль такой кнопки также в приложении МАХ и в банковских приложениях", – цитирует парламентария ТАСС.

"Красная кнопка" также появится на портале "Госуслуги". С ее помощью пользователи смогут оперативно сообщать о случаях мошенничества. Нажатие кнопки, в свою очередь, позволит мгновенно оповестить всех участников процесса, включая банки и операторов связи, о том, что действует злоумышленник.

Кроме того, на "Госуслугах" россияне смогут сообщать о случаях кибермошенничества. Данный механизм даст возможность оперативно фиксировать инциденты.

