Аварийные отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области

На значительной части территории Запорожской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

Он добавил, что критически важные объекты продолжают функционировать в штатном режиме. Специалисты-энергетики уже приступили к оперативному восстановлению подачи электричества.

Ранее девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены после атаки украинских беспилотников. Энергетики и аварийные службы работали над ликвидацией последствий ЧП.

По информации губернатора региона Владимира Сальдо, без света оставались жители Генического, Новотроицкого, Чаплинского, Каланчакского, Ивановского, Нижнесерогозского, Горностаевского, Каховского и Новокаховского округов.