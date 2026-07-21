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21 июля, 12:14

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SHOT: кинокомпании актера Биковича грозит закрытие из-за возможного банкротства

Кинокомпании актера Биковича грозит закрытие из-за возможного банкротства

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российская кинокомпания актера Милоша Биковича "Архангел студия" может быть ликвидирована из-за финансовых проблем. Об этом сообщает SHOT в канале в MAX.

Журналисты выяснили, что рейтинг фирмы упал до критических значений и теперь она оценивается как неплатежеспособная.

Это юридическое лицо Бикович зарегистрировал в России как аналог своей сербской студии Archangel Digital Studio. С момента основания компания спродюсировала всего один фильм, который еще не вышел в прокат. 2025 год студия завершила с убытком в 500 тысяч рублей.

При этом финансовое положение самого актера остается стабильным. В сентябре 2022 года Бикович приобрел свою первую недвижимость в Москве – апартаменты площадью 72 квадратных метра на 24-м этаже жилого комплекса "Квартал апартаментов Match Point" в районе Филевский Парк, рядом с "Москва-Сити". Стоимость покупки составила около 40 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о решении ФНС РФ ликвидировать компанию "Филл Фо Ю", принадлежащую певцу Филиппу Киркорову. Организация занималась розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах.

Операции по ее счетам были приостановлены из-за принятия налоговым органом решения о взыскании задолженности. Причем аналогичные меры были приняты и в отношении еще одной компании исполнителя – ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн".

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