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23 июля, 10:53

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РБК: предполагаемый организатор схемы "бумажного" НДС задержан в ходе операции ФНС

Предполагаемый организатор схемы "бумажного" НДС задержан в ходе операции ФНС – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов​

Возможного организатора самой крупной в России теневой схемы "бумажного" НДС задержали в рамках совместной операции ФНС и правоохранителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным собеседника журналистов, задержанного зовут Александр Осин. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

Согласно информации ЕГРЮЛ, Осин является учредителем и директором ООО "Контер" из Великих Лук, которое занимается информационными технологиями и вычислительной техникой. Кроме того, ему принадлежит ООО "Справочная 055", работающее в области налогового консультирования.

У "Справочной 055" числится один сотрудник, а ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. В 2025 году выручка компании была нулевой, при этом открыта она была еще 27 лет назад.

Ранее ФСБ РФ задержала в столице организаторов крупной схемы "бумажного НДС" с использованием фиктивных компаний. Они контролировали сеть технических фирм, через которые обналичивали средства и выводили их в теневой оборот. Для работы схемы применялась особая цифровая инфраструктура.

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