ФСБ задержала в Москве организаторов масштабной схемы "бумажного НДС"

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ задержала в Москве организаторов масштабной схемы "бумажного НДС" с использованием фиктивных компаний. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Как уточнили в службе, задержанные ранее уже привлекались к ответственности за экономические преступления, в том числе за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть технических фирм, через которые осуществлялось обналичивание средств и их вывод в теневой оборот. Для функционирования схемы использовалась разветвленная цифровая инфраструктура.

В свою очередь, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по факту действий злоумышленников заведено уголовное дело по статьям "Незаконное образование юридического лица" и "Неправомерный оборот средств платежей".



Следствие установило, что с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли они продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени фиктивных юридических лиц.

В СК добавили, что документы содержали ложную информацию о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.



Из-за преступных действий бюджетная система России недополучила более 1 триллиона рублей в виде налогов.

Преступная деятельность злоумышленников выявлена в ходе совместной работы следователей СК по Москве, сотрудников ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы РФ. Сейчас подозреваемые доставлены к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о раскрытии преступной схемы при содействии Генпрокуратуры, ФНС, СК и МВД. В преступную организацию входили более 4,8 тысячи транзитных компаний, через которые формировались фиктивные налоговые вычеты более чем для 40 тысяч предприятий реального сектора. Общий объем незаконных операций превысил 1,2 триллиона рублей. Площадка функционировала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края, Белгородской области и ряда других субъектов РФ.