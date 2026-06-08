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08 июня, 05:16

Туризм

Россия отменит визы с тремя странами в 2026 году

Фото: depositphotos/nitinut380

Россия в текущем году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом рассказал в рамках ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Малайзия, Индонезия – ключевые задачи на этот год. Ожидаем еще Кувейт. Это, наверное, три страны, по которым мы хотим завершить в этом году переговорный процесс", – передает ТАСС слова Кондратьева.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников.

Между тем Эстония прекратит признавать небиометрические дипломатические и служебные паспорта России с сентября 2026 года. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы Евросоюза, ни для оформления виз.

Евросоюз решил ужесточить правила выдачи виз россиянам

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Сюжет: ПМЭФ-2026
туризмполитика

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