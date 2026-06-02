Эстония прекратит признавать небиометрические дипломатические паспорта РФ с сентября

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Министерство иностранных дел Эстонии заявило о прекращении признания небиометрических дипломатических и служебных паспортов России с сентября 2026 года. Об этом сообщается на сайте эстонского МИД.

Уточняется, что Эстония не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы Евросоюза, ни для оформления виз.

По утверждению министерства, российские небиометрические паспорта якобы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Ранее Германия и Румыния перестали признавать российские паспорта старого образца – без электронного чипа с биометрическими данными владельца. Аналогичное решение до этого приняли Франция, Латвия, Литва, Чехия, Эстония и Исландия.

Кроме того, россиянам, планирующим подать документы на финскую шенгенскую визу, необходимо использовать биометрические паспорта.