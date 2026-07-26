Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 июля, 13:30

Мэр Москвы

Собянин: московские школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники и студенты колледжей принимают участие в сохранении исторической памяти – они ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В прошлом учебном году подобные акции объединили больше 15 тысяч ребят. Например, волонтерский отряд Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 следит за состоянием мемориалов и воинских захоронений, а также участвует в памятных мероприятиях. Студенты Медицинского колледжа № 7 отвечают за сохранность захоронения "Солдатские звезды" в Зеленограде.

Кроме того, в рамках проекта "Хранители истории", который курирует московское отделение "Движение Первых", участники занимаются исследовательской и просветительской работой: изучают архивные документы, проводят экскурсии и организуют памятные акции.

По словам мэра, в 2026 году у памятников и мемориалов прошло порядка 500 таких акций.

Ранее Собянин рассказал, что столица привлекает молодых ветеранов СВО к работе с подрастающим поколением в рамках проекта "Молодежь Москвы". За последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта приняли участие около 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках и посещают места боевой славы.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика