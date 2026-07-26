Собянин: московские школьники помогают сохранять память о защитниках Отечества

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники и студенты колледжей принимают участие в сохранении исторической памяти – они ухаживают за мемориалами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В прошлом учебном году подобные акции объединили больше 15 тысяч ребят. Например, волонтерский отряд Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 следит за состоянием мемориалов и воинских захоронений, а также участвует в памятных мероприятиях. Студенты Медицинского колледжа № 7 отвечают за сохранность захоронения "Солдатские звезды" в Зеленограде.

Кроме того, в рамках проекта "Хранители истории", который курирует московское отделение "Движение Первых", участники занимаются исследовательской и просветительской работой: изучают архивные документы, проводят экскурсии и организуют памятные акции.

По словам мэра, в 2026 году у памятников и мемориалов прошло порядка 500 таких акций.

Ранее Собянин рассказал, что столица привлекает молодых ветеранов СВО к работе с подрастающим поколением в рамках проекта "Молодежь Москвы". За последние 1,5 года в патриотических мероприятиях проекта приняли участие около 85 тысяч человек. Ребята участвуют в спортивных тренировках и посещают места боевой славы.