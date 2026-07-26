26 июля, 19:51Транспорт
Ситуация с обработкой багажа нормализовалась в аэропорту Внуково
Фото: 123RF.соm/grejak
Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовалась. Об этом сообщила пресс-служба гавани.
"Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту Внуково нормализовалась на 18:30 по московскому времени. Мы предельно честны с нашими пассажирами", – говорится в сообщении.
Аэропорт указал, что сообщит при изменении ситуации. К решению проблемы уже привлекли подрядчика. Кроме того, к распределению багажа подключили дополнительные силы из числа сотрудников.
"Приносим извинения за доставленные неудобства", – добавила гавань.
Сбой в работе системы обработки багажа фиксировался в аэропорту Внуково с ночи. В гавани подчеркивали, что с багажом пассажиров, которые прибыли во Внуково, проблем почти нет. Пассажирам также сообщили, что не все задержки рейсов происходят из-за проблем с обработкой багажа.