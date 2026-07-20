В Домодедово обработали массажные кресла после жалобы пассажира на укус клопа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В аэропорту Домодедово связались с арендаторами, которым принадлежат массажные кресла в терминале, после жалобы пассажира на укус клопа. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в здравпункт аэропорта обратился пассажир с жалобой на укус клопа. По его словам, инцидент произошел во время использования массажного кресла в зале ожидания на втором этаже.

В пресс-службе авиагавани уточнили, что последнюю полную обработку кресел средством от насекомых провели 16 июля. Тем не менее арендаторам указали на недопустимость оказания услуг ненадлежащего качества и рекомендовали увеличить частоту обработки.

В аэропорту пояснили, что по условиям договоров арендаторы обязаны следить за техническим и санитарным состоянием оборудования. По предоставленным документам, полная дезинсекция кресел проводится специализированной организацией раз в месяц, а раз в неделю сотрудники компаний выполняют их очистку, дезинфекцию и проверку работоспособности.

Ранее работники бухарестского метро пожаловались на нашествие клопов в депо "Валя Яломицей". Из-за отказа компании Metrorex проводить дезинсекцию по причине нехватки средств, сотрудники вынуждены спать на личных раскладушках, чтобы не заразить свои дома. Пассажиров предупредили о риске переноса насекомых из вагонов метро.