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21 июля, 11:49

Происшествия

Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду украшений на 36 млн руб

Фото: MAX/"ФТС России"

Шереметьевские таможенники задержали 46-летнюю россиянку, которая пыталась незаконно провезти из Дубая ювелирные украшения и аксессуары известных брендов. Общая стоимость товаров составила 36 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Женщину остановили в "зеленом" коридоре в VIP-зале во время выборочного контроля. В ручной клади и багаже инспекторы обнаружили 14 украшений, 19 пар серег, четыре пары обуви и шесть аксессуаров.

Среди брендов – Cartier, Bulgari, Piaget, Chopard, Van Cleef & Arpels, GRAFF, Tiffany&Co, Boucheron, Chaumet, Chanel и Dior. Пассажирка пояснила, что все эти вещи являются ее личными, а с таможенными правилами она не знакома.

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность изделий. Они изготовлены из золота 750-й пробы и платины 950-й пробы, украшены бриллиантами, сапфирами и бериллом.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 500 тысяч рублей.

Однако женщина признала вину и внесла таможенные платежи в размере 9 миллионов рублей, а также перечислила в федеральный бюджет возмещение в двукратном размере причиненного ущерба – более 18 миллионов рублей. После этого дело было прекращено.

Ранее домодедовские таможенники обнаружили 446 драгоценных и полудрагоценных камней у 54-летнего иностранца, прилетевшего из Узбекистана. Мужчина пояснил, что вез драгоценности в качестве образцов для своей ювелирной фирмы и не знал о необходимости заполнения декларации.

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