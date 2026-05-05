05 мая, 13:09

Происшествия

В Иркутске таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий на 6,3 млн рублей

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В иркутском аэропорту таможенники изъяли у пассажирки из Пекина незадекларированные ювелирные изделия на сумму 6,3 миллиона рублей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что 48-летняя иностранка была остановлена в зоне "зеленого" коридора. В чемодане пассажирки нашли 53 кристалла и 5 колец из белого металла с прозрачными камнями.

В ходе экспертизы было установлено, что кольца изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб. Камни во вставках оказались белыми и розовыми бриллиантами. Остальные кристаллы – алмазами разного размера.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза культурных ценностей в крупном размере"). Теперь ей может грозить штраф до 1 миллиона рублей или тюремное заключение до 5 лет.

Ранее таможенники в аэропорту Шереметьево обнаружили в багаже у иностранного гражданина 930 шкур хорька общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Мужчина признался, что купил их на одном из столичных рынков и планировал продать в Китае. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таможенники в Шереметьево изъяли у пассажира более 900 шкур хорька

происшествия регионы

