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В столице запущен обновленный сайт проекта "Московский транспорт. Детям". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Теперь там появилось больше информации о мероприятиях проекта и детских персонажах Московского транспорта. Кроме того, юным пассажирам доступны онлайн-игры.

Разделы на сайте позволят детям познакомиться с виртуальными героями, увидеть видеоистории и расписание актуальных событий. А с помощью виртуальной реальности персонажей можно будет поселить у себя дома. Также улучшен дизайн – теперь он более понятен юным горожанам. Скоро планируется добавить и фотогалерею с отчетами с прошедших мероприятий.

По словам заммэра Максима Ликсутова, на сайте дети могут узнать, как вести себя в городском транспорте. Это делает их поездки более безопасными и познавательными.

В 2025 году на сайт перешли свыше 21 тысячи детей и взрослых. Он был разработан Инновационным центром "Безопасный транспорт" при Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Тем временем чат-бот столичного транспорта Александра начал консультировать жителей и гостей города по вопросам парковки и эвакуации автомобилей. Обратиться к нему можно на сайте, в приложении или соцсетях. Нейросети помогают виртуальному ассистенту быстро собрать информацию в один развернутый ответ.