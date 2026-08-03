03 августа, 21:24Город
Столичный зоопарк открыл набор киперов для ухода за животными
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Московский зоопарк открыл набор рабочих по уходу за животными – киперов. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.
"Если вы хотите работать в Московском зоопарке, у вас есть такой шанс: мы ищем рабочих по уходу за животными. Наши киперы – это и хранители, и друзья, и наставники для своих подопечных", – говорится в сообщении.
В зоопарке пояснили, что киперы ежедневно придумывают для животных новые способы обогащения среды обитания, чтобы подопечным не было скучно. При этом сама работа связана с тяжелым физическим трудом, который приходится выполнять в любую погоду и в любое время суток.
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