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03 августа, 08:37

Город

В центре воспроизводства Московского зоопарка родились птенцы полярной совы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два птенца полярной совы появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.

"Инкубация яиц длится 32–34 дня, при этом гнезд полярные совы не строят – яйца лежат на голой земле, и самка греет их своим телом", – рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Птенцы вылупляются с разницей в несколько дней, поскольку самка делает кладку постепенно. Сотрудники центра раскладывают корм в вольере, а взрослые птицы самостоятельно распределяют его между потомством.

Полярные совы обитают в арктическом поясе, поэтому их брачный сезон начинается позже, чем у других хищных птиц центра. В зоопарке они остаются активными в дневное время, в отличие от большинства других видов сов. Уже сейчас посетители могут увидеть птенцов во время прогулок и экскурсий.

Ранее в столичном зоосаде в террариуме появились на свет два детеныша редкого питона Вома. У возрастной пары змей, которые живут в зоосаде более десяти лет. Яйца поместили в инкубатор, и через два месяца на свет вылупились змееныши, предположительно самец и самка. Это уже второе поколение питонов Вома, полученное в столичном зоопарке.

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