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03 августа, 11:15

Спорт

Клубный ЧМ по футболу может не состояться в 2029 году из-за планов FIFA

Фото: 123RF.соm/nelimayasmin

Клубный ЧМ по футболу может не состояться в 2029 году из-за отсутствия договоренностей между ведущими европейскими клубами и Международной федерацией футбола (FIFA) по поводу участия в турнире. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на Daily Express.

Ряд стран предложили организовать чемпионат на своей территории, среди них Бразилия, Германия, Новая Зеландия, Англия, Мексика. Но вероятнее всего, по данным журналистов, турнир проведут США или Катар.

Ранее все 55 членов Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) приняли решение бойкотировать турниры FIFA в связи с планами ее главы Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

По информации СМИ, FIFA согласовывала свои намерения с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. При этом предложение было разработано втайне и доведено до грани одобрения без содержательных консультаций с теми, кто управляет игрой.

На фоне этого журналист Ромен Молина сообщил, что Инфантино в ближайшее время может уйти с должности в FIFA. Он возглавил организацию в 2016 году, сменив Йозефа Блаттера, а потом переизбирался на пост в 2019 и 2023 годах.

Эксперт рассказал, что FIFA заработала рекордные 15 млрд долларов на ЧМ-2026

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