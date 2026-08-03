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03 августа, 11:18

Происшествия

В Якутии возбудили уголовное дело после ЧП с выкатившимся за пределы полосы самолетом

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Возбуждено уголовное дело после инцидента с самолетом в аэропорту Мирный в Якутии, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел 30 июня – воздушное судно, осуществляющее рейс Новосибирск – Мирный, выкатилось за пределы ВПП после посадки на искусственную взлетно-посадочную полосу аэропорта. В этот момент на борту находились 173 пассажира и 6 членов экипажа, никто из них не пострадал.

Тем не менее повреждения получил самолет, ущерб – больше 30 миллионов рублей. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба".

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в аэропорту Муан в южнокорейской провинции Чолла-Намдо самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся с ограждением. На борту находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно как минимум о 23 пострадавших.

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