Est Republican: три человека выпрыгнули из потерпевшего крушение самолета во Франции

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Из самолета, разбившегося на северо-востоке Франции, успели выпрыгнуть три человека, сообщает Est Republican.

Кроме того, префект департамента Мерт и Мозель Ив Сеги подтвердил, что небольшой самолет с парашютистами разбился из-за технической неисправности. Погибло 11 человек – пять инструкторов и пять учеников, а также опытный пилот.

В районе, где произошло крушение, отключилось электричество. Расследование потребовала начать прокуратура.

О разбившемся самолете в коммуне Томблен стало известно 28 июня. По данным СМИ, парашютисты хотели совершить тандемные прыжки. На место инцидента выдвинулась группа спасателей, а вокруг был установлен периметр безопасности.

