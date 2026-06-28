Самолет с парашютистами потерпел крушение на северо-востоке Франции

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Частный самолет с парашютистами разбился в коммуне Томблен на северо-востоке Франции. Об этом сообщила радиостанция ici.

По ее данным, на борту находились несколько человек, они погибли. Парашютисты планировали совершить тандемные прыжки.

ЧП произошло в 11:00 по местному времени (12:00 по московскому). На место выдвинулась группа спасателей, вокруг был установлен периметр безопасности.

Ранее самолет Turbo Commander 960 Bird Dog 104 с пожарными разбился в канадском регионе Северо-Западные территории. В результате три человека погибли. Он потерпел крушение примерно в 50 километрах от населенного пункта Форт-Сипмсон.

До этого 8 человек погибли в результате крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress. Авиакатастрофа произошла в американском штате Калифорния. Все погибшие были членами экипажа.

