Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Вертолет Ми-2 упал в Краснодарском крае во время проведения сельскохозяйственных работ, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что вертолет выполнял обработку поля у хутора Прикубанского, но в какой-то момент потерпел крушение. По данным СМИ, на борту Ми-2 находился один человек.

На место выехали следователи, сообщили позднее в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. Проводятся первоначальные следственные действия.

До этого в Краснодарском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Все произошло в районе станицы Калининской. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.

Ранее самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился в Татарстане. Инцидент произошел вблизи села Казанбаш Арского района республики. Пилот погиб.