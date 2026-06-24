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24 июня, 16:56

Происшествия

Вертолет Ми-2 упал в Краснодарском крае

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Вертолет Ми-2 упал в Краснодарском крае во время проведения сельскохозяйственных работ, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что вертолет выполнял обработку поля у хутора Прикубанского, но в какой-то момент потерпел крушение. По данным СМИ, на борту Ми-2 находился один человек.

На место выехали следователи, сообщили позднее в Западном межрегиональном СУ на транспорте СК России. Проводятся первоначальные следственные действия.

До этого в Краснодарском крае совершил аварийную посадку самолет Ан-2. Все произошло в районе станицы Калининской. В результате ЧП никто не пострадал. По факту происшествия организована проверка.

Ранее самодельный легкомоторный летательный аппарат разбился в Татарстане. Инцидент произошел вблизи села Казанбаш Арского района республики. Пилот погиб.

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