Более 500 проектов по переразметке дорог реализовали в Москве за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за 10 лет реализовали в столице более 500 крупных проектов по переразметке дорог. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Среди них – дополнительные полосы, новые развороты, турбокольцевые перекрестки и другие точечные решения", – рассказал Ликсутов.

Он добавил, что это помогает сокращать перепробег и время в пути, повышать пропускную способность и снижать риски конфликтных ситуаций на дорогах. Кроме того, переразметка позволяет улучшать движение без расширения дорог и масштабной реконструкции.

Например, за счет перераспределения ширины проезжей части можно добавить дополнительную полосу. В Москве также появилось более 100 разворотов перед пешеходными переходами – они работают по отдельному сигналу светофора, не мешая основному потоку. Такие развороты есть на улицах Обручева и Новослободской, а также на Зубовском бульваре.

Среди нестандартных решений – двойные развороты на Ярцевской улице и развороты из правой полосы на Марксистской улице. Последние применяются там, где маневр из левого ряда неудобен или небезопасен.

На съездах и перекрестках используют переходно-скоростные полосы и направляющую разметку. Например, на МКАД у улицы Павла Фитина добавили переходно-скоростные полосы, которые позволяют плавно снижать скорость перед съездом и безопасно увеличивать ее при выезде.

Турбокольцевые перекрестки со специальной разметкой и знаками уменьшают число лишних перестроений и мелких аварий. Также применяются круги малого радиуса, которые заставляют водителей заранее снижать скорость.

Для самых интенсивных участков специалисты ЦОДД разрабатывают точечные решения. Так, ввод двустороннего движения на эстакаде на улице Генерала Тюленева над Профсоюзной улицей разгрузил узел у станции метро "Теплый Стан". В этом году такой опыт повторили с разворотным тоннелем под Каширским шоссе.

На выезде с ТТК на дублер Ленинградского проспекта 10 лет назад установили светофор и расширили участок до трех полос – это увеличило пропускную способность в 1,5–2 раза. На пересечении Носовихинского шоссе, МКАД и Юбилейной улицы по проекту ЦОДД установили светофоры на соседних перекрестках, добавили дополнительный разворот и разрешили левый поворот из правого ряда.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Мнёвниковской пойме планируется построить и реконструировать примерно 3,8 километра улично-дорожной сети. Кроме того, на улицах появятся светофоры и остановки, чтобы открыть для горожан новые маршруты наземного городского транспорта. Для безопасности пешеходов при пересечении загруженного перекрестка запланированы реконструкция подземного перехода.

