16 августа, 18:59Спорт
Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
Фото: /AP Photo/Julio Cortez
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду заявил, что, вероятно, завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом он рассказал в интервью журналу Vogue.
"Я хочу оставить большое наследие", – сказал Роналду.
Футболисту 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Роналду принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.
Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Согласно опросу, 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков.
На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (717 очков), третье место досталось полузащитнику Англии Джуду Беллингему (470 очков).