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16 августа, 18:59

Спорт

Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним

Фото: /AP Photo/Julio Cortez

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду заявил, что, вероятно, завершит карьеру по окончании текущего сезона. Об этом он рассказал в интервью журналу Vogue.

"Я хочу оставить большое наследие", – сказал Роналду.

Футболисту 41 год. Он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги наций. Роналду принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и клубных чемпионатов мира.

Ранее стало известно, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом ЧМ-2026. Согласно опросу, 39-летний аргентинец набрал 1 179 очков.

На втором месте оказался нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (717 очков), третье место досталось полузащитнику Англии Джуду Беллингему (470 очков).

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