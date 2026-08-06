Футболиста Заболотного отстранили от соревнований из-за употребления допинга

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Футболист, экс-нападающий столичного "Спартака" Антон Заболотный получил дисквалификацию на 6 месяцев из-за употребления допинга. Об этом в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) рассказал сам футболист.

"Это справедливое решение, так как за ошибки и случайности тоже нужно нести ответственность", – отметил Заболотный.

Он добавил, что с этого дня начинает подготовку к продолжению своей профессиональной карьеры. В своей публикации футболист поблагодарил юристов и всех, кто его поддерживал.

Ранее Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинского полузащитника лондонского "Челси" Михаила Мудрика. По данным журналистов, он принимал мельдоний. Поэтому спортсмен не сможет принимать участие в соревнованиях 4 года. Кроме того, с ним разорвал контракт лондонский клуб.

