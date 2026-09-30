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30 сентября, 20:00

Транспорт

Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию

Фото: depositphotos/Chalabala

Столичный аэропорт Домодедово перешел на прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Из-за этого не исключены корректировки в расписании, поэтому пассажиров призывают уточнять статус рейсов при помощи онлайн-табло авиагавани.

Ночью в среду, 30 сентября, аэропорт уже обслуживал рейсы по согласованию, затем ограничения сняли. Утром того же дня меры вводились вновь, но спустя примерно 2 часа были отменены. Следом, во второй половине дня, Домодедово вновь обслуживал рейсы по согласованию. Ограничения также были сняли.

До этого сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" запустила чат-бот в мессенджере MAX для бронирования и покупки билетов. Пока пользователям доступны авиабилеты на рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Кроме того, там можно оформить дополнительный багаж, забронировать место для перевозки питомца и переоформить билет.

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