30 сентября, 13:42Транспорт
Ограничения сняты в аэропорту Домодедово
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Авиагавань вновь выпускает и принимает воздушные суда. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее стало известно, что Иркутский авиационный завод передаст авиакомпании "Аэрофлот" новые самолеты МС-21. Восемь машин первой очереди перевозчик получит в 2027 году, еще десять – в 2028-м.
Вторую партию начнут производить в 2029 году. Контракт заключен на поставку 90 самолетов МС-21.
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