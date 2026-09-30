Ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временные ограничения сняты в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань вновь выпускает и принимает воздушные суда. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что Иркутский авиационный завод передаст авиакомпании "Аэрофлот" новые самолеты МС-21. Восемь машин первой очереди перевозчик получит в 2027 году, еще десять – в 2028-м.

Вторую партию начнут производить в 2029 году. Контракт заключен на поставку 90 самолетов МС-21.

