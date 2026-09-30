Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:20

В мире
Главная / Новости /

ABC News: канадский яхтсмен 15 часов дрейфовал посреди Индийского океана

Канадский яхтсмен 15 часов дрейфовал посреди Индийского океана

Фото: 123RF.com/steffus

Канадский яхтсмен Джеймс Ратледж провел около 15 часов в Индийском океане в тысяче километров от австралийского берега, прежде чем его подобрали спасатели. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел между островом Рождества и западным побережьем Австралии. Ночью через аварийный люк в корпус начала поступать вода, а спасательный плот оказался затоплен. Мужчина попытался перебраться на небольшую подвесную лодку. При спуске ему зажало конструкцией руку, но волна помогла освободиться.

До происшествия Ратледж регулярно отправлял семье свои координаты. Когда очередное сообщение не пришло, его брат позвонил в австралийскую службу морской безопасности. Яхтсмена обнаружили с поискового самолета, сбросив плот, воду, еду и рацию. Затем вертолет поднял мужчину на борт корабля HMAS Supply.

Ранее двое жителей Австралии самостоятельно переправили уличный туалет на остров Кенгуру, чтобы не платить за дорогую перевозку. Они соорудили плавучую платформу с мотором, установили на нее туалет и мангал. После этого австралийцы отправились через пролив Бэкстэрс-Пасседж, который известен опасными течениями и высокими волнами.

Читайте также


за рубежом

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика