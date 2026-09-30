ABC News: канадский яхтсмен 15 часов дрейфовал посреди Индийского океана

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Канадский яхтсмен Джеймс Ратледж провел около 15 часов в Индийском океане в тысяче километров от австралийского берега, прежде чем его подобрали спасатели. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на ABC News.

Инцидент произошел между островом Рождества и западным побережьем Австралии. Ночью через аварийный люк в корпус начала поступать вода, а спасательный плот оказался затоплен. Мужчина попытался перебраться на небольшую подвесную лодку. При спуске ему зажало конструкцией руку, но волна помогла освободиться.

До происшествия Ратледж регулярно отправлял семье свои координаты. Когда очередное сообщение не пришло, его брат позвонил в австралийскую службу морской безопасности. Яхтсмена обнаружили с поискового самолета, сбросив плот, воду, еду и рацию. Затем вертолет поднял мужчину на борт корабля HMAS Supply.

Ранее двое жителей Австралии самостоятельно переправили уличный туалет на остров Кенгуру, чтобы не платить за дорогую перевозку. Они соорудили плавучую платформу с мотором, установили на нее туалет и мангал. После этого австралийцы отправились через пролив Бэкстэрс-Пасседж, который известен опасными течениями и высокими волнами.