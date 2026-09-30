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30 сентября, 12:35

Политика

Нарышкин заявил, что у него хорошие контакты с коллегами из ЦРУ

Фото: kremlin.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что у него хорошие контакты с коллегами из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Об этом он заявил в Госдуме, посетив первое пленарное заседание девятого созыва, передает ТАСС.

В августе в Москву с военной базы Эндрюс прилетел самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США. На его борту находился директор ЦРУ Джон Рэтклифф, который прибыл для проведения "ряда встреч".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что данный визит связан с "контактами между спецслужбами". Он также заявлял, что пока рано говорить об их влиянии на вывод отношений двух стран из глубокого кризиса.

В свою очередь, Нарышкин сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов. Однако он подчеркнул, что эта сфера "довольно деликатная и особая", поэтому детали разговора не раскрываются.

Кроме того, по данным СМИ, США не проинформировали европейских союзников о деталях визита директора ЦРУ в Москву.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф тайно посетил Москву

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