Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nomadstunts

Умер каскадер Олег Наумов, работавший в фильмах "Союз спасения" и "Тобол". Ему было 56 лет, сообщили в международной группе профессиональных каскадеров Nomad Stunts.

"Это невосполнимая потеря для всех нас", – отметили там.

Олег Наумов родился в 1970 году. Каскадер был участником группы Nomad Stunts, которую в 2000 году основал постановщик трюков, заслуженный деятель Республики Казахстан Жайдарбек Кунгужинов. Помимо "Союза спасения" и "Тобола", Наумов принимал участие в съемках фильма "Крым" и сериала "Береговая охрана – 2".

Кроме того, каскадер был обладателем черного пояса II дана по тхэквондо (ITF) и мастером спорта Международного класса по этому виду единоборств. В 1994 году он стал бронзовым призером чемпионата мира по таэквондо, а в 1996-м – двукратным победителем чемпионата Республики Кыргызстан по тхэквондо.