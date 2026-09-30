Россиянам старше 80 лет положена увеличенная вдвое надбавка к пенсии

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Россиянам, которым исполнилось 80 лет или у которых есть инвалидность I группы, положена увеличенная вдвое фиксированная надбавка к пенсии. Об этом говорится в Федеральном законе "О страховых пенсиях".

Для этой категории выплата к страховой пенсии по старости повышается на 100% от суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона.

Сейчас фиксированная выплата к пенсии по старости и по инвалидности составляет 4 982,90 рубля в месяц.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил установить в России федеральную выплату в размере 200 тысяч рублей для россиян, достигших 100 лет. По его мнению, такая мера станет стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.

Замсекретаря добавил, что выплата станет значимой поддержкой для тех, кто вел здоровый образ жизни и работал на благо страны.