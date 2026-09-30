Пассажирка самолета Flydubai рассказала, что борт терял управление во время драки пилотов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажирка самолета авиакомпании Flydubai, где произошла драка пилотов, рассказала, что происходило во время полета. По ее словам, в какой-то момент раздались крики, а борт на несколько минут полностью потерял управление, передает RT.

"Мы чувствовали, что самолет вот-вот потерпит крушение", – рассказала она.

Женщина призналась, что благодарит Бога за то, что среди пассажиров случайно оказались несколько пилотов, которые взяли управление судном на себя и совершили посадку в Саудовской Аравии.

Она также отметила, что пилота, устроившего драку, обезвредили, а медсестра и врач оказали первую помощь другому пилоту.

Инцидент на борту самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, случился 30 сентября. Сначала экипаж лайнера подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем – 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров.

Самолету запретили посадку в Израиле, в связи с чем он был перенаправлен в Саудовскую Аравию, где и приземлился. Уточнялось, что причиной случившегося стала драка пилотов.

СМИ приводят несколько версий причин драки. По одной из них, один из пилотов был русским, а второй – украинцем. Однако позднее сообщалось, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. Виновником инцидента был назван оманец.

По данным некоторых источников, кто-то из пилотов перевел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов, и другой вступил с ним в драку. По словам одной из пассажирок, на пилота пытались напасть с ножом, а ситуацию взяли под контроль израильские пассажиры.

Кроме того, существует версия, что воздушное судно могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израиль рассматривает произошедшее как попытку теракта.