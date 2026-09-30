Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР МО Украины Иващенко по делу о теракте

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Суд в Москве арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олега Иващенко, обвиняемого в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Соответствующее решение было вынесено в начале сентября, а 30-го числа Мосгорсуд оставил его без изменений, постановив, что мера пресечения в виде заключения под стражу составит два месяца с момента передачи Иващенко российским правоохранителям в случае экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Главе ГУР МО Украины заочно предъявлено обвинение в совершении теракта по предварительному сговору или организованной группой, повлекшего смерть человека. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме.

Как ранее рассказывал генпрокурор РФ Александр Гуцан, Иващенко, командующий силами беспилотных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе 22 мая по общежитию колледжа в Старобельске. В учреждении на момент атаки находились 86 студентов. В результате удара здание обрушилось, погиб 21 человек.

Кроме того, Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение в совершении теракта после удара БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области 17 июня. В транспорте детская футбольная команда ехала на отдых из Гомеля в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Следствие выяснило, что исполнителями теракта, в частности, были украинские военные Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Они служили в подразделении беспилотных систем "Химера", пограничном отряде ГПСУ и 73-м морском центре специальных операций соответственно.

Ранее украинские военнослужащие ударили по городу Трубчевску в Брянской области. В результате травмы получили 12 человек, включая девятерых студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.