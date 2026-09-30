Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:52

Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал главу ГУР МО Украины Иващенко по делу о теракте

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Москве арестовал начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олега Иващенко, обвиняемого в совершении теракта. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Соответствующее решение было вынесено в начале сентября, а 30-го числа Мосгорсуд оставил его без изменений, постановив, что мера пресечения в виде заключения под стражу составит два месяца с момента передачи Иващенко российским правоохранителям в случае экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Главе ГУР МО Украины заочно предъявлено обвинение в совершении теракта по предварительному сговору или организованной группой, повлекшего смерть человека. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме.

Как ранее рассказывал генпрокурор РФ Александр Гуцан, Иващенко, командующий силами беспилотных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины Андрей Клименко привлечены в качестве обвиняемых по делу об ударе 22 мая по общежитию колледжа в Старобельске. В учреждении на момент атаки находились 86 студентов. В результате удара здание обрушилось, погиб 21 человек.

Кроме того, Иващенко и Бровди заочно предъявлено обвинение в совершении теракта после удара БПЛА по пассажирскому автобусу в Брянской области 17 июня. В транспорте детская футбольная команда ехала на отдых из Гомеля в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, в том числе шестеро несовершеннолетних.

Следствие выяснило, что исполнителями теракта, в частности, были украинские военные Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. Они служили в подразделении беспилотных систем "Химера", пограничном отряде ГПСУ и 73-м морском центре специальных операций соответственно.

Ранее украинские военнослужащие ударили по городу Трубчевску в Брянской области. В результате травмы получили 12 человек, включая девятерых студентов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Читайте также


судыпроисшествия

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика