Кремль отреагировал на призыв Токаева к заморозке конфликта на Украине

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Владимир Путин регулярно информирует казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о ситуации в зоне специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал предложение Токаева приостановить боевые действия.

"Каждый раз президент Путин использует встречи, для того чтобы доводить до казахстанского партнера последнюю информацию о положении дел специальной военной операции", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков подчеркнул, что в Москве ценят мнение Токаева о российском президенте и берегут отношения с Казахстаном, которые являются стратегическим партнерством. Он отметил, что у глав государств сложились близкие, доверительные и конструктивные отношения. Это позволяет им обсуждать сложные международные вопросы, в том числе украинское урегулирование.

29 сентября лидер Казахстана предложил заморозить боевые действия на Украине с последующим переходом к дипломатическим переговорам. При этом казахстанский президент отмечал, что немедленная остановка боев в текущих условиях нереалистична.

До этого президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского приехать в Москву для переговоров с Путиным на фоне попыток Вашингтона возобновить российско-украинский диалог. Однако Зеленский отклонил его предложение.

Как отмечают СМИ, украинского президента расстроил сам факт того, что Трамп затронул эту тему. Сам Зеленский ранее в ответ на вопрос, когда он собирается прилететь в Москву, ответил "на ракете" и сопроводил фразу нецензурным словом.

