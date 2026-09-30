Лидер группы Little Big Прусикин объявлен в розыск в России

Фото: Getty Images/Redferns/Gina Wetzler (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

МВД России объявило в розыск лидера группы Little Big Илью Прусикина (признан в РФ иноагентом), следует из базы ведомства.

Там указано, что музыкант разыскивается по статье Уголовного кодекса. По какой именно, не уточняется.

Прусикин включен в реестр иностранных агентов с января 2023 года. Выяснилось, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, проводил концерты в недружественных странах с призывами прекратить СВО, а также распространял фейки о деятельности органов государственной власти.

Операции по счетам Прусикина были приостановлены в связи с решением налогового органа о взыскании задолженности. Уточнялось, что солист оставил в России долг почти на 100 тысяч рублей. Кроме того, музыкант перестал вести бизнес в стране.

