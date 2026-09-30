В Дагестане оштрафовали женщину, просившую дочь гавкать в машине перед сотрудниками ГАИ

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Дагестана"

Женщина-водитель из Дагестана, которая просила дочь гавкать в машине перед сотрудниками ГАИ, оштрафована на 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

В социальных сетях распространилось видео, на котором женщина перевозит ребенка на переднем пассажирском сиденье. На кадрах она просит девочку спрятаться вниз, чтобы ее не заметили сотрудники ГАИ, а затем предлагает ей погавкать. После остановки женщина заявляет инспектору, что "это не ребенок, это собачка".

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя Changan. Ею оказалась 29-летняя жительница Левашинского района. Женщину доставили в отдел для разбирательства.

За нарушение требований к перевозке детей она привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ. Кроме того, госномера автомобиля внесены в базу ГИБДД, по выявленным нарушениям в отношении владельца автомобиля вынесены административные штрафы.

Ранее женщина в Японии оставила восьмилетнего сына одного в горах в наказание за плохое поведение. В полицию о ребенке сообщил администратор кемпинга около города Мисимы. По его словам, мальчик попросил у него помощи, сказав, что его бросила мать.