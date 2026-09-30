Историческую городскую усадьбу отреставрировали в Замоскворечье

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В Москве завершилась комплексная реставрация городской усадьбы XVIII–XIX веков, расположенной в Замоскворечье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

В ходе работ реставраторы раскрыли классический белокаменный портик дорического ордера с балконами на первом этаже. Также восстановили архитектурный декор фасадов: облицовку цокольного этажа, рустованные пилястры, сандрики окон, тянутые межэтажные профили, лепной декор и подкровельный карниз с консолями.

По аналогам XIX века воссоздали дымовые трубы. В уровне цоколя главного дома сохранили и отреставрировали исторические сводчатые перекрытия, укрепили фундаменты и кирпичные стены. Во флигелях усилили несущие конструкции, воссоздали деревянные стропильные системы и слуховые окна, отреставрировали фасады, кровлю и кованые металлические козырьки.

Ограде ансамбля вернули первоначальный облик: привели в порядок рустованные кирпичные столбы и металлические секции, белокаменный цоколь, устроили четырехскатную кровлю в исторических габаритах. Кроме того, воссоздали двое ворот и одноэтажную сторожку. Работы велись на основании согласованной проектной документации под контролем Мосгорнаследия.

Усадьба находится по адресу Большой Ордынский переулок, дом 4, строения 2, 3 и 7. Ее история началась во второй половине XVIII века. Тогда эти места относились к владениям титулярного советника Михаила Ермолаева. Затем усадьбой владели Шатиловы, Синельниковы и Сыровы.

Сооружение пережило пожар 1812 года. Позже на этом месте открылась кондитерская фабрика Ивановых. После 1917 года ее национализировали и переименовали в фабрику имени Марата, а в 1971 году предприятие вошло в структуру кондитерского предприятия "Рот Фронт". Сейчас производство выведено, а строения признаны объектами культурного наследия регионального значения.

В Москве продолжается реализация крупнейшей в мире программы реставрации памятников архитектуры, рассказывал ранее Сергей Собянин. По словам мэра, специалисты приводят в порядок более 500 объектов культурного наследия. При этом ежегодно восстанавливают около 150 памятников, а за последние 15 лет сохранено более 2,5 тысячи объектов.

