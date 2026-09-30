Свыше 700 новых автобусов и электробусов поступило в Москву с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 700 новых автобусов и электробусов получили парки Мосгортранса с начала 2026 года. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Новые машины вышли на городские и пригородные маршруты, в том числе соединяющие столицу и область. Вся техника отечественного производства соответствует стандартам московского транспорта.

В этом году в парки поступили электробусы поколения А5, которые заряжаются от станций с пантографами инвертированного типа, автобусы НефАЗ-5299 в разных комплектациях, "Ситимакс-12", "Ситимакс-9" и КамАЗ-4290 среднего класса. Осенью в Москву прибудут еще 10 электробусов ЛиАЗ-6274.

Электробусы КамАЗ-52222 поколения А5 появились в столице в этом году впервые. На крыше машин присутствуют контактные рельсы для соединения с подвижным устройством купола зарядной станции.

Средние и задние двери модели при открытии не занимают место в салоне. Также там есть места для размещения багажа, площадка для средств индивидуальной мобильности и колясок стала больше на 15%. Эти электробусы имеют и более современную климатическую систему.

Автобусы поставки 2026 года можно встретить на маршрутах проекта "Москва – область". С прошлого года они вышли на 60 таких направлений. Новые автобусы малого класса также ходят до небольших поселений ТиНАО.

Низкопольные транспортные средства будут удобны в том числе маломобильным пассажирам. Для них сделали откидную аппарель и кнопку вызова водителя, который помогает при необходимости. Кроме того, в салонах есть разъемы для зарядки телефонов и медиаэкраны с информацией об остановках и пересадках. Система климат-контроля делает температуру всегда комфортной, а воздушная завеса сохраняет тепло при открывании дверей в холодное время года.

Сейчас электробусы обслуживаются на 13 площадках Мосгортранса. Самый большой в Европе парк электробусов "Красная Пахра" работает в ТиНАО с 2022 года. А в 2023-м открылся парк "Митино", благодаря которому такой транспорт вышел на маршруты в 20 районах и двух городах Московской области. Следом заработал и парк "Салтыковка".

Ранее на юго-востоке и северо-западе Москвы появились три новых участка выделенных полос общей протяженностью более километра. Они организованы на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта, в том числе пригородные направления проекта "Москва – область".