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30 сентября, 15:45

Шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Полина Денисова вышла замуж за актера Антона Рогачева

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polly_denisova

Звезда новых сезонов сериала "Папины дочки" Полина Денисова рассказала, что стала женой актера Антона Рогачева. Об этом сообщает "Газета.ру".

Денисова поделилась в соцсетях снимками из ЗАГСа и призналась, что опаздывала на церемонию и забыла дома свадебный букет. По ее словам, погода в день торжества оказалась лучше прогноза.

"Две недели обещали дождь и плюс 10. Было солнце и плюс 16. Бог наш лучший подрядчик. Когда мы зашли, на ЗАГС сел белый голубь. А когда Антон выносил меня на руках – вспорхнул и улетел. Святой Дух рядом. И я теперь Рогачева", – поделилась артистка.

Денисова получила известность после выхода сериала "Папины дочки. Новые". Согласно сюжету, герой Веник занял место Сергея Васнецова. Даша, жена Веника, уходит от него, оставляя детей. В результате Венику приходится самому заботиться о девочках.

В фильмографии Денисовой более 20 проектов. Среди них такие фильмы, как "Бедные смеются, богатые плачут", "Урок", "Школа женского счастья" и "Вторая семья".

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