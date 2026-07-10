Блогер Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича

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Блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети знаменитости.

"Я самая счастливая на свете. Вчера (9 июля 2026 года. – Прим. ред.) получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж", – указала Галич.

Пара организовала для гостей отдельный рейс на свою свадьбу в Северную Осетию. По словам телеведущей, торжество вышло дороже, чем они с супругом рассчитывали.

В то же время Галич обвинили в нанесении вреда природе республики, а именно – Мидаграбинскому озеру. Местные жители выразили обеспокоенность, что после праздника там якобы останется пустошь.

Блогер ответила, что против нее развернули "самую настоящую кампанию", чтобы сорвать свадьбу. Она уточнила, что никакого вреда земле не нанесли, а, напротив, вывезли горы мусора, которые оставили любители пикников.