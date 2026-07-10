Трамваи не будут ходить в центре Москвы 11 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 16:10

Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/galichida

Блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на соцсети знаменитости.

"Я самая счастливая на свете. Вчера (9 июля 2026 года. – Прим. ред.) получила официальный документ, что Олег не только прекрасный отец, но и теперь мой законный муж", – указала Галич.

Пара организовала для гостей отдельный рейс на свою свадьбу в Северную Осетию. По словам телеведущей, торжество вышло дороже, чем они с супругом рассчитывали.

В то же время Галич обвинили в нанесении вреда природе республики, а именно – Мидаграбинскому озеру. Местные жители выразили обеспокоенность, что после праздника там якобы останется пустошь.

Блогер ответила, что против нее развернули "самую настоящую кампанию", чтобы сорвать свадьбу. Она уточнила, что никакого вреда земле не нанесли, а, напротив, вывезли горы мусора, которые оставили любители пикников.

Читайте также


шоу-бизнес

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика