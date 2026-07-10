NASA запретило астронавтам рассказывать об инопланетянах

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NASA запретило своим астронавтам рассказывать об инопланетянах на Луне. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

В материале приводится интервью умершей в 2021 году Донны Хейр, которое вновь всколыхнуло внимание общественности. С 1967 по 1981 год она работала в закрытом аэрокосмическом подразделении Ford – Philco Ford Aerospace, которое сотрудничало с NASA.

В разговоре с авторами проекта "Раскрытие информации" женщина поделилась, что была знакома с медиком агентства, который работал с астронавтами после их возвращения с земного спутника.

"Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля", – вспоминала Хейр.

По ее словам, NASA заставило космонавтов подписать документы о неразглашении, чтобы скрыть эту информацию от общественности.

Ранее американский астронавт Брайан Бинни признался, что в 2003 году встретился с инопланетянами. Контакт с НЛО произошел не на орбите, а в спальне космонавта. Ранним утром он увидел два ярких огонька у окна, которые приблизились к его телу, "не нашли ничего интересного". О случившемся он смог рассказать только через 20 лет.