ФБР подтвердило подлинность фото "инопланетянина" с Тайваня

Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило подлинность сделанной на Тайване фотографии, на которой запечатлено некое гуманоидное существо с головой богомола. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на портал What’s the Jam.

Чэнь Юн Цян сделал этот кадр в 2011 году, снимая озеро Цзя Мин с высоты больше трех тысяч метров. На фотографии видна полупрозрачная фигура с головой, по форме напоминающей голову богомола. По мнению скептиков, это сбой памяти телефона или артефакт камеры.

Эксперты Тайваньского общества уфологии изучали изображение больше года и, не найдя следов подделки, передали на экспертизу в США. Там тоже не обнаружили признаков монтажа или синтеза.

Между тем в Шотландии за март зафиксировали сразу два сообщения о появлении чудовища на озере Лох‑Несс. Первым своим наблюдением поделился американец, который проплывал по озеру утром 1 марта. По его словам, он увидел массивный серо‑зеленый объект всего в 4,5 метра от своей лодки у Каледонского канала.

Несколько дней спустя другой очевидец просматривал онлайн‑трансляцию с веб‑камеры Visit Inverness Loch Ness. На видеозаписи был зафиксирован неопознанный объект, который перемещался против водного потока.