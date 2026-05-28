Умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемьё

Канадский хоккеист Клод Лемьё ушел из жизни в возрасте 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

При этом причины смерти спортсмена не уточняются.

Хоккеист родился 16 июля 1965 года в Бакингеме. Карьеру в НХЛ он начал в 1983 году. Стал обладателем "Конн Смайт трофи" 1995 года. Этот приз получает самый ценный игрок плей-офф.

Лемьё четырежды становился обладателем Кубка Стэнли. Причем он является одним из девяти игроков, которым удалось сделать это в составе трех разных команд. Он получил трофей с "Монреалем" в 1986 году, с "Нью-Джерси" – в 1995 и 2000 годах, с "Колорадо" – в 1996 году.

