Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 11:33

Транспорт

Нейроголос появился в поездах Филевской линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Нейроголос теперь озвучивает объявления в поездах Филевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Для поездов Филевской линии с помощью нейроголоса создали 78 аудиозаписей. На Арбатско-Покровской линии технология работает во всех 88 составах.

Аудиосообщения неотличимы от привычных голосов дикторов, при этом сохраняется единая тональность объявлений. Записи можно оперативно менять удаленно, регулировать скорость речи, тембр и громкость, не завися от графика работы дикторов. Голос останется с пассажирами на долгие годы.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять передовые решения в городской транспорт", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент нейроголос функционирует более чем на 20% линий Московского метрополитена. Эту технологию разработали российские специалисты, которые сумели сохранить привычный для пассажиров формат подачи информации.

В настоящее время нейроголос объявляет 86 станций в поездах на Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линиях, добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что нейроголос начнет объявлять остановки и в аэроэкспрессах. Как заявил заместитель гендиректора компании "Аэроэкспресс" Вадим Семикин, искусственный интеллект помогает оптимизировать работу и создавать новые возможности для улучшения клиентского опыта.

Столичное метро дойдет до 6 округов Подмосковья в ближайшие 5–10 лет

Читайте также


транспортметротехнологиигород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика