Нейроголос появился в поездах Филевской линии метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Нейроголос теперь озвучивает объявления в поездах Филевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Для поездов Филевской линии с помощью нейроголоса создали 78 аудиозаписей. На Арбатско-Покровской линии технология работает во всех 88 составах.

Аудиосообщения неотличимы от привычных голосов дикторов, при этом сохраняется единая тональность объявлений. Записи можно оперативно менять удаленно, регулировать скорость речи, тембр и громкость, не завися от графика работы дикторов. Голос останется с пассажирами на долгие годы.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять передовые решения в городской транспорт", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данный момент нейроголос функционирует более чем на 20% линий Московского метрополитена. Эту технологию разработали российские специалисты, которые сумели сохранить привычный для пассажиров формат подачи информации.

В настоящее время нейроголос объявляет 86 станций в поездах на Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линиях, добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что нейроголос начнет объявлять остановки и в аэроэкспрессах. Как заявил заместитель гендиректора компании "Аэроэкспресс" Вадим Семикин, искусственный интеллект помогает оптимизировать работу и создавать новые возможности для улучшения клиентского опыта.

