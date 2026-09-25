25 сентября, 11:33Транспорт
Нейроголос появился в поездах Филевской линии метро
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Нейроголос теперь озвучивает объявления в поездах Филевской линии столичного метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Для поездов Филевской линии с помощью нейроголоса создали 78 аудиозаписей. На Арбатско-Покровской линии технология работает во всех 88 составах.
Аудиосообщения неотличимы от привычных голосов дикторов, при этом сохраняется единая тональность объявлений. Записи можно оперативно менять удаленно, регулировать скорость речи, тембр и громкость, не завися от графика работы дикторов. Голос останется с пассажирами на долгие годы.
"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем внедрять передовые решения в городской транспорт", – заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
На данный момент нейроголос функционирует более чем на 20% линий Московского метрополитена. Эту технологию разработали российские специалисты, которые сумели сохранить привычный для пассажиров формат подачи информации.
В настоящее время нейроголос объявляет 86 станций в поездах на Сокольнической, Замоскворецкой, Арбатско-Покровской и Филевской линиях, добавил Ликсутов.
Ранее сообщалось, что нейроголос начнет объявлять остановки и в аэроэкспрессах. Как заявил заместитель гендиректора компании "Аэроэкспресс" Вадим Семикин, искусственный интеллект помогает оптимизировать работу и создавать новые возможности для улучшения клиентского опыта.
Столичное метро дойдет до 6 округов Подмосковья в ближайшие 5–10 лет