Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичам стоит пересесть с автомобилей на городской транспорт из-за дождя. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), в Москве местами идет дождь, из-за чего средняя скорость движения на дорогах может снизиться. Общая загруженность дорог составляет 6 баллов, а средняя скорость – 23 километра в час.

Наиболее интенсивное движение фиксируется на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе и на проспекте Маршала Жукова по направлению в область.

Кроме того, из-за дождя в Москве специалисты ГУП "Мосводосток" вышли на дежурство. На улично-дорожной сети города рассредоточены бригады и специализированная техника. Сотрудники Мосводостока ведут мониторинг инфраструктуры и при необходимости открывают решетки водоприемных колодцев, чтобы увеличить их пропускную способность.

Тем временем на погоду в Москве стал влиять холодный североатлантический циклон. В субботу, 26 сентября, на Центральную Россию распространится западная часть антициклона. Осадки прекратятся, небо будет переменно облачным. Ночью температура опустится до 5–8 градусов, а днем воздух прогреется до 15–18.

