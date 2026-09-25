Россиянам в европейской части страны посоветовали пока не менять резину на авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В европейской части РФ ночные температуры пока остаются положительными, поэтому автомобилистам не стоит торопиться со сменой летней резины на зимнюю. Об этом сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов, передает ТАСС.

При этом синоптик отметил, что в ряде регионов уже установилась погода, подходящая для зимней резины. В их числе – Омск, Забайкалье, Иркутская область, Чита, Якутск и Магадан.

На следующей неделе в Москве наступит "старое" бабье лето, которое продержится до 10 суток. Самое устойчивое и продолжительное бабье лето в сезоне жителям столицы обеспечит гигантский блокирующий антициклон.

Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, достигнет плюс 13–18 градусов. Минимальная температура сохранится в пределах плюс 3–8 градусов, осадков в этот период не ожидается. При этом "коммунальная осень" со среднесуточной температурой воздуха ниже плюс 8 градусов придет в столицу к середине октября.