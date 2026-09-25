Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 15:59

Происшествия

Суд арестовал футболиста Гасанова по делу о наркотиках

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Гагаринский районный суд Москвы арестовал футболиста Шамиля Гасанова по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Обвиняемый будет находиться под стражей до 22 ноября. По версии следствия, 22 сентября он приобрел в подъезде жилого дома закладку с наркотическим веществом, после чего был задержан полицейскими.

Немногим ранее Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом). Он обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере.

Сторона защиты настаивает на невиновности Кынева. Адвокат Михаил Бирюков рассказал, что его подзащитный не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.

"Московский патруль": в столичном регионе задержали несколько человек с наркотиками

Читайте также


судыпроисшествияспортгород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика