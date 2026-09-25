Суд арестовал футболиста Гасанова по делу о наркотиках

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Гагаринский районный суд Москвы арестовал футболиста Шамиля Гасанова по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Обвиняемый будет находиться под стражей до 22 ноября. По версии следствия, 22 сентября он приобрел в подъезде жилого дома закладку с наркотическим веществом, после чего был задержан полицейскими.

Немногим ранее Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом). Он обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере.

Сторона защиты настаивает на невиновности Кынева. Адвокат Михаил Бирюков рассказал, что его подзащитный не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.