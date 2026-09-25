25 сентября, 15:59Происшествия
Суд арестовал футболиста Гасанова по делу о наркотиках
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Гагаринский районный суд Москвы арестовал футболиста Шамиля Гасанова по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.
Обвиняемый будет находиться под стражей до 22 ноября. По версии следствия, 22 сентября он приобрел в подъезде жилого дома закладку с наркотическим веществом, после чего был задержан полицейскими.
Немногим ранее Перовский суд Москвы отправил в СИЗО политолога Александра Кынева (признан в РФ иноагентом). Он обвиняется в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в крупном размере.
Сторона защиты настаивает на невиновности Кынева. Адвокат Михаил Бирюков рассказал, что его подзащитный не признает вину в инкриминируемом ему преступлении.
"Московский патруль": в столичном регионе задержали несколько человек с наркотиками