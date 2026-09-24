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24 сентября, 10:04

Происшествия

ФСБ задержала в Подмосковье партию кокаина весом 311 кг

Фото: depositphotos/Grigorenko

Сотрудники ФСБ России задержали в Подмосковье с поличным наркодельца, причастного к организации международного канала контрабанды кокаина из Латинской Америки в страны Евросоюза. Из незаконного оборота изъято 311,6 килограмма кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, задержан гражданин России 2001 года рождения. Его противоправная деятельность была пресечена при транспортировке особо крупной партии наркотиков на территории Московской области.

В ФСБ также отметили, что наркотики предназначались для последующего незаконного сбыта в государствах ЕС.

Ранее полицейские перехватили крупную партию кокаина весом 930 килограммов на юге Франции. Операция прошла ночью в районе коммуны Монболо. Жандармы преследовали колонну из трех машин, которые следовали со стороны Испании. Один из преследуемых автомобилей врезался в транспортное средство правоохранителей.

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